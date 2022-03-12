Арестович: Если в Украину вторгнется белорусская армия – тут ее и похоронят

Арестович (на фото) отметил, что Лукашенко предупрежден о последствиях возможного вторжения в Украину Фото: radiosvoboda.org

"Мы его (Лукашенко. – "ГОРДОН") честно предупредили, что не надо этого делать, потому что тогда ясно, что тут и похороним белорусскую армию. Это раз. А во-вторых, подозреваю, что на треть разбежится, на треть перейдет на нашу сторону или попытается как минимум не выполнять приказ преступный", – сказал он.

Арестович считает, что белорусские военные принципиальные и "не хотят принимать в этом участие". Советник главы ОП подчеркнул, что территория Беларуси используется Россией для поддержки войны против Украины: аэродромы, железная дорога.

"Мы не трогали Беларусь до сих пор. Предупреждали, предупреждали. Полезут – все", – подчеркнул Арестович.

По его словам, Лукашенко должен отдавать себе отчет в происходящем.

"Когда мы перемелем еще и белорусскую армию, и российскую – что будет дальше? Ему нужно крепко задуматься после этого. Его уже может никто не защитить в самой Беларуси", – объяснил Арестович.

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