Арестович: Если в Украину вторгнется белорусская армия – тут ее и похоронят

"Мы его (Лукашенко. – "ГОРДОН") честно предупредили, что не надо этого делать, потому что тогда ясно, что тут и похороним белорусскую армию. Это раз. А во-вторых, подозреваю, что на треть разбежится, на треть перейдет на нашу сторону или попытается как минимум не выполнять приказ преступный", – сказал он.
Арестович считает, что белорусские военные принципиальные и "не хотят принимать в этом участие". Советник главы ОП подчеркнул, что территория Беларуси используется Россией для поддержки войны против Украины: аэродромы, железная дорога.
"Мы не трогали Беларусь до сих пор. Предупреждали, предупреждали. Полезут – все", – подчеркнул Арестович.
По его словам, Лукашенко должен отдавать себе отчет в происходящем.
"Когда мы перемелем еще и белорусскую армию, и российскую – что будет дальше? Ему нужно крепко задуматься после этого. Его уже может никто не защитить в самой Беларуси", – объяснил Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта в Москве Лукашенко провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по населенному пункту Копани в Беларуси. Вооруженные силы Украины назвали происходящее провокацией с целью втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной.
Министерство обороны Беларуси заявило, что нанесения ударов российскими самолетами по белорусской территории, о чем сообщали украинские силовики, на самом деле не было.
Жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашей Ніве", что инцидент на украинско-белорусской границе был, но взрывы были не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее). Очевидцы говорят, что "пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы". Местные жители насчитали три "очень сильных взрыва" и видели задымление.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусов переходить на сторону Украины.