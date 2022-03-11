Российские самолеты нанесли удары по населенным пунктам в Беларуси со стороны Украины – командование ВС ВСУ

Авторы релиза, ссылаясь на информацию Госпогранслужбы, сообщили, что российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумень (Ровенская область), а потом нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Брестская область, Беларусь) .
"Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом. Это провокация! Цель – втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной!" – подчеркнули в командовании.
Кроме того, по данным ВС ВСУ, обстрелу российской армии подверглись населенные пункты Бухличи и Верхий Теребежов Брестской области.
Госпогранслужба показала видео маневра российского самолета. По данным ГПСУ, речь идет о двух штурмовиках. Они сначала совершили бомбардировку украинских населенных пунктов, а потом атаковали белорусские, подчеркивают пограничники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)