Российские самолеты нанесли удары по населенным пунктам в Беларуси со стороны Украины – командование ВС ВСУ

Российские штурмовики сбросили бомбы и на украинские, и на белорусские населенные пункты, сообщили в ГПСУ Фото: depositphotos.com (архив)

Авторы релиза, ссылаясь на информацию Госпогранслужбы, сообщили, что российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумень (Ровенская область), а потом нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Брестская область, Беларусь) .

"Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом. Это провокация! Цель – втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной!" – подчеркнули в командовании.

Кроме того, по данным ВС ВСУ, обстрелу российской армии подверглись населенные пункты Бухличи и Верхий Теребежов Брестской области.

Госпогранслужба показала видео маневра российского самолета. По данным ГПСУ, речь идет о двух штурмовиках. Они сначала совершили бомбардировку украинских населенных пунктов, а потом атаковали белорусские, подчеркивают пограничники.

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