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Путин на встрече с Лукашенко сообщил об "определенных позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной

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По словам Путина, переговоры Украины и РФ о прекращении войны "проводятся практически на ежедневной основе"
По словам Путина, переговоры Украины и РФ о прекращении войны "проводятся практически на ежедневной основе"
Фото: EPA

В переговорах с Украиной о прекращении войны, которая началась после вторжения России 24 февраля, есть определенные позитивные сдвиги. Об этом 11 марта в Москве на встрече с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил глава Кремля Владимир Путин, пишет российский "Интерфакс".

Отмечается, что перед началом переговоров с Лукашенко Путин заявил, что проинформирует белорусского политика "о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры".

По словам Путина, переговоры Украины и РФ "проводятся практически на ежедневной основе".

Президент РФ, со ссылкой на российских переговорщиков, заявил, что "есть определенные такие позитивные сдвиги".

При этом Путин подробностей не раскрыл.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину делегации обеих стран ведут переговоры на территории Беларуси. Состоялось уже три раунда таких переговоров

Кроме того, 10 марта прошли первые после вторжения РФ переговоры на уровне глав МИД Украины, России и Турции. Это была трехсторонняя встреча в рамках дипломатического форума в Анталье. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба по итогам переговоров заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина к Украине.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с Кулебой заявил, что Россия, которая вторглась в Украину, якобы "не нападала" на Украину, но признал бомбардировку роддома в детской больницы в Мариуполе. 

Как сказал Кулеба, Лавров заявил ему на переговорах, что РФ будет "продолжать свою агрессию, пока Украина не выполнит ее требования, а список этих требований – это капитуляция". 

"Они этого не получат. Украина сильна, Украина борется, Украина заставила российские первоначальные планы провалиться. Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения, чтобы завершить эту войну, но мы не сдадимся", – подчеркнул Кулеба.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Украина "с пониманием примет капитуляцию России"

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Москва, переговоры, агрессия, нападение, вторжение, война России против Украины, президент, встреча
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