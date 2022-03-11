Путин на встрече с Лукашенко сообщил об "определенных позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной

По словам Путина, переговоры Украины и РФ о прекращении войны "проводятся практически на ежедневной основе" Фото: EPA

Отмечается, что перед началом переговоров с Лукашенко Путин заявил, что проинформирует белорусского политика "о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры".

По словам Путина, переговоры Украины и РФ "проводятся практически на ежедневной основе".

Президент РФ, со ссылкой на российских переговорщиков, заявил, что "есть определенные такие позитивные сдвиги".

При этом Путин подробностей не раскрыл.

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