СМИ узнали, какие требования выдвинула Россия Украине. В списке шесть пунктов

Путин хочет, чтобы пять из шести требований были закреплены в Конституции Украины, пишет СМИ Фото: ЕРА

Как пишет издание, президент РФ Владимир Путин считает, что первые пять из них должны быть закреплены в Конституции Украины. ZN.UA опубликовало список этих требований.

Первое – отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины. По информации СМИ, Россия, которая уже нарушила Будапештский меморандум, напав на Украину, заявила о готовности стать одним из "гарантов" нейтрального статуса страны.

Также РФ настаивает на том, чтобы русский язык получил статус второго государственного и были отменены все законы, "которые его ущемляют", пишет издание.

Третье и четвертое требования – признание Украиной оккупированного Крыма "российским", а также признание Киевом "независимости" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Пятое – так называемая денацификация, она предполагает запрет деятельности "ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций", а также отмену действующих законов "о героизации нацистов и неонацистов" (законодательства, где были бы прописаны такие нормы, в Украине нет, а конкретные названия законов, которыми недовольны в РФ, в требованиях не указаны).

Шестое – "демилитаризация" Украины, предполагающая "полный отказ от наступательных вооружений".

ZN.UA не конкретизирует источников, которые предоставили редакции документ с этими требованиями, но называет их надежными. Также неизвестно, при каких обстоятельствах РФ передала Украине эти требования.