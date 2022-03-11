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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ узнали, какие требования выдвинула Россия Украине. В списке шесть пунктов

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Путин хочет, чтобы пять из шести требований были закреплены в Конституции Украины, пишет СМИ
Путин хочет, чтобы пять из шести требований были закреплены в Конституции Украины, пишет СМИ
Фото: ЕРА

Россия выдвинула Украине шесть ультимативных требований, сообщило издание ZN.UA, ссылаясь на свои источники.

Как пишет издание, президент РФ Владимир Путин считает, что первые пять из них должны быть закреплены в Конституции Украины. ZN.UA опубликовало список этих требований.  

Первое – отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины. По информации СМИ, Россия, которая уже нарушила Будапештский меморандум, напав на Украину, заявила о готовности стать одним из "гарантов" нейтрального статуса страны.

Также РФ настаивает на том, чтобы русский язык получил статус второго государственного и были отменены все законы, "которые его ущемляют", пишет издание. 

Третье и четвертое требования – признание Украиной оккупированного Крыма "российским", а также признание Киевом "независимости" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей. 

Пятое – так называемая денацификация, она предполагает запрет деятельности "ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций", а также отмену действующих законов "о героизации нацистов и неонацистов" (законодательства, где были бы прописаны такие нормы, в Украине нет, а конкретные названия законов, которыми недовольны в РФ, в требованиях не указаны).  

Шестое – "демилитаризация" Украины, предполагающая "полный отказ от наступательных вооружений". 

ZN.UA не конкретизирует источников, которые предоставили редакции документ с этими требованиями, но называет их надежными. Также неизвестно, при каких обстоятельствах РФ передала Украине эти требования.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину переговоры две делегации обеих стран ведут на территории Беларуси (Украину там представляют глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Состоялось уже три раунда таких переговоров

Кроме того, 10 марта прошли первые после вторжения переговоры на уровне глав МИД Украины, России и Турции  Это была трехсторонняя встреча в рамках дипломатического форума в Анталье. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба по итогам переговоров, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с Кулебой заявил, что Россия, которая вторглась в Украину, якобы "не нападала" на Украину, но признал бомбардировку роддома в детской больницы в Мариуполе. 

Как сказал Кулеба, Лавров заявил ему на переговорах, что РФ будет "продолжать свою агрессию, пока Украина не выполнит ее требования, а список этих требований – это капитуляция". 

"Они этого не получат. Украина сильна, Украина борется, Украина заставила российские первоначальные планы провалиться. Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения, чтобы завершить эту войну, но мы не сдадимся", – подчеркнул Кулеба.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Украина "с пониманием примет капитуляцию России"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Крым, Украина, НАТО, русский язык, переговоры, российская агрессия, война России против Украины, ЛДНР
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