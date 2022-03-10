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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ добивается капитуляции Украины, но мы не сдадимся – Кулеба

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Украина сильна и борется, отметил Кулеба
Украина сильна и борется, отметил Кулеба
Фото: EPA

РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, добивается ее капитуляции, но Украина не сдастся. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"По моему впечатлению, Россия на этот момент не в том состоянии, чтобы ввести прекращение огня. Они добиваются капитуляции от Украины. Они этого не получат. Украина сильна, Украина борется, Украина заставила российские первоначальные планы провалиться. Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения, чтобы завершить эту войну, но мы не сдадимся", – сказал Кулеба.

По словам министра, глава российского МИД Сергей Лавров заявил ему на переговорах, что РФ будет "продолжать свою агрессию, пока Украина не выполнит ее требования, а список этих требований – это капитуляция".

Поэтому это неприемлемо для Украины, отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/487307792881871/

Война России против Украины. Главное

Контекст:

7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье.

Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым. 

"Безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал Кулеба 9 марта. 

По итогам переговоров Кулеба заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине.

Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.

Лавров после встречи с Кулебой заявил, что Россия, которая вторглась в Украину, якобы "не нападала" на Украину.

Теги: Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, МИД Украины, переговоры, агрессия, нападение, Дмитрий Кулеба, прекращение огня, война России против Украины, Анталья, пресс-конференция, встреча, МИД РФ
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