РФ добивается капитуляции Украины, но мы не сдадимся – Кулеба

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"По моему впечатлению, Россия на этот момент не в том состоянии, чтобы ввести прекращение огня. Они добиваются капитуляции от Украины. Они этого не получат. Украина сильна, Украина борется, Украина заставила российские первоначальные планы провалиться. Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения, чтобы завершить эту войну, но мы не сдадимся", – сказал Кулеба.

По словам министра, глава российского МИД Сергей Лавров заявил ему на переговорах, что РФ будет "продолжать свою агрессию, пока Украина не выполнит ее требования, а список этих требований – это капитуляция".

Поэтому это неприемлемо для Украины, отметил Кулеба.

Война России против Украины. Главное