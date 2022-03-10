Олимпийская чемпионка о словах Лаврова, что Россия не напала на Украину: Долбо…б

Ложь Лаврова (на фото) даже комментировать не хочется, отметила Харлан Фото: EPA

Сегодня в Анталье состоялась встреча глав МИД РФ, Турции и Украины в рамках усилий по прекращению войны России против Украины. По ее итогам Лаврова спросили на пресс-конференции, планирует ли РФ военное вмешательство за пределами территории Украины, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.

"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.

Харлан подчеркнула в Instagram-сторис, что "эту ложь даже комментировать не хочется".

"А нет, хочется, только одним словом – долбо…б", – написала украинская спортсменка.

Скриншот: olgakharlan / Instagram

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 марта, потери личного состава российских оккупантов в результате вторжения в Украину достигли более 12 тыс.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные.

За две недели с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, рассказала 10 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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