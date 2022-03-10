Олимпийская чемпионка о словах Лаврова, что Россия не напала на Украину: Долбо…б

Сегодня в Анталье состоялась встреча глав МИД РФ, Турции и Украины в рамках усилий по прекращению войны России против Украины. По ее итогам Лаврова спросили на пресс-конференции, планирует ли РФ военное вмешательство за пределами территории Украины, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.
"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.
Харлан подчеркнула в Instagram-сторис, что "эту ложь даже комментировать не хочется".
"А нет, хочется, только одним словом – долбо…б", – написала украинская спортсменка.
По данным Генштаба ВСУ на утро 10 марта, потери личного состава российских оккупантов в результате вторжения в Украину достигли более 12 тыс.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные.
За две недели с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, рассказала 10 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Война России против Украины. Главное
7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.
"Безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал Кулеба 9 марта.
По итогам переговоров Кулеба заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований президента РФ Владимира Путина к Украине.
Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны, которую РФ развязала против Украины: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины.