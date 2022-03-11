РФ готовит авиаудар по населенным пунктам Беларуси вблизи границы с Украиной – Резников

"По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящее время командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному плану, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы", – написал Резников.
По его словам, удару собираются подвергнуть в частности н. п. Копаны (Столинский район, Брестская область).
"Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины, – отметил Резников. – Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси... Не позвольте вовлечь свою страну в эту войну".
Война России против Украины. Главное
Российские войска с первого дня войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах. В оперативном командовании "Север" рассказывали, что фиксировали белорусские войска в Черниговской области с первых дней войны.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он, вслед за президентом РФ Владимиром Путиным, называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".
7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины.
11 марта в Москве проходят переговоры Путина и Лукашенко. В повестке дня переговоров – ситуация вокруг Украины.