РФ готовит авиаудар по населенным пунктам Беларуси вблизи границы с Украиной – Резников

"По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящее время командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному плану, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы", – написал Резников.

По его словам, удару собираются подвергнуть в частности н. п. Копаны (Столинский район, Брестская область).

"Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины, – отметил Резников. – Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси... Не позвольте вовлечь свою страну в эту войну".

Война России против Украины. Главное