Беларусь вместе с Россией несет полную ответственность за агрессивную войну против Украины – лидеры ЕС

"Две недели назад Россия вернула войну в Европу. Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Она причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну", – сказано в заявлении.
Лидеры ЕС подчеркнули, что виновные в этой неспровоцированном агрессии будут обязательно привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на мирное население и гражданские объекты. В этой связи участники саммита приветствовали решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование из-за предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества в Украине.
Кроме того, лидеры ЕС призвали к немедленному обеспечению безопасности и защиты ядерных объектов Украины при содействии Международного агентства по атомной энергии.
"Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые", – сказано в заявлении.
Сегодня идет 16-й день войны в Украине. Российские войска атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Главная задача российской группировки, как считает украинская сторона, – обеспечение сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и континентальной частью РФ, взятие под полный контроль Мариуполя Донецкой области, захват Киева и выход на админграницы Луганской и Донецкой областей.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидали, что нападение будет совершено с белорусской территории. Он назвал это "ударом в спину".
С территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах. В оперативном командовании "Север" рассказывали, что фиксировали белорусские войска в Черниговской области с первых дней войны.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он, вслед за президентом РФ Владимиром Путиным, называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".
В течение февраля – марта ЕС принял четыре пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.