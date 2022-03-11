Беларусь вместе с Россией несет полную ответственность за агрессивную войну против Украины – лидеры ЕС

Лидеры ЕС заявили, что "полны решимости" еще больше усилить давление на Россию и Беларусь Фото: EPA

"Две недели назад Россия вернула войну в Европу. Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Она причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну", – сказано в заявлении.

Лидеры ЕС подчеркнули, что виновные в этой неспровоцированном агрессии будут обязательно привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на мирное население и гражданские объекты. В этой связи участники саммита приветствовали решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование из-за предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества в Украине.

Кроме того, лидеры ЕС призвали к немедленному обеспечению безопасности и защиты ядерных объектов Украины при содействии Международного агентства по атомной энергии.

"Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые", – сказано в заявлении.