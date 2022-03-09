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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС вводит новые санкции против РФ и ограничивает SWIFT для белорусских банков

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Фон дер Ляйен: Продолжаем ужесточать санкционную сеть в ответ на военную агрессию России против Украины
Фон дер Ляйен: Продолжаем ужесточать санкционную сеть в ответ на военную агрессию России против Украины
Фото: EPA

Евросоюз вводит новый санкционный пакет против России. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта.

"Продолжаем ужесточать санкционную сеть в ответ на военную агрессию России против Украины. В списке 160 человек (олигархи, члены Совета Федерации РФ), банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", – написала она.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что поправки в санкционные пакеты "обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут еще более эффективно обеспечить невозможность обхода российских санкций, в том числе через Беларусь".

"Для Беларуси вводятся отключения [межбанковской системы] SWIFT, аналогичные тем, что действуют в России, уточняют, что криптоактивы подпадают под категорию "переводимых ценных бумаг", и еще больше расширяют существующие финансовые ограничения, отражая меры, уже принятые в отношении санкций против России", – говорится в сообщении.

В частности, пользование сервисами SWIFT ограничат для "Белагропромбанка", "Банка "Дабрабыт" и "Банка развития Республики Беларусь", а также их белорусских дочерних компаний. Также запрещаются операции с центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в Беларуси. Кроме этого запрещается предоставление банкнот, номинированных в евро, в Беларусь.

Персональные санкции введены против 14 российских олигархов и известных бизнесменов, члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации РФ, которые голосовали за "договоры о дружбе" России с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

Всего ограничительные меры ЕС теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам в РФ.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад стал вводить санкции против РФ, в частности касающиеся крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. А 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.

Сейчас Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,5 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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