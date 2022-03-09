ЕС вводит новые санкции против РФ и ограничивает SWIFT для белорусских банков

"Продолжаем ужесточать санкционную сеть в ответ на военную агрессию России против Украины. В списке 160 человек (олигархи, члены Совета Федерации РФ), банковский сектор Беларуси, экспорт морской навигационной техники в Россию, добавление криптоактивов", – написала она.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine



•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2022

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что поправки в санкционные пакеты "обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут еще более эффективно обеспечить невозможность обхода российских санкций, в том числе через Беларусь".

"Для Беларуси вводятся отключения [межбанковской системы] SWIFT, аналогичные тем, что действуют в России, уточняют, что криптоактивы подпадают под категорию "переводимых ценных бумаг", и еще больше расширяют существующие финансовые ограничения, отражая меры, уже принятые в отношении санкций против России", – говорится в сообщении.

В частности, пользование сервисами SWIFT ограничат для "Белагропромбанка", "Банка "Дабрабыт" и "Банка развития Республики Беларусь", а также их белорусских дочерних компаний. Также запрещаются операции с центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в Беларуси. Кроме этого запрещается предоставление банкнот, номинированных в евро, в Беларусь.

Персональные санкции введены против 14 российских олигархов и известных бизнесменов, члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации РФ, которые голосовали за "договоры о дружбе" России с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

Всего ограничительные меры ЕС теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам в РФ.