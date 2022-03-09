"Прошу, откройте глаза! Вы сделали слишком мало". Кулеба сказал Германии, какая помощь нужна Украине

Кулеба: Вы, как никакая другая страна, должны знать, что в такой ситуации каждый час задержек и сомнений стоит жизни и увеличивает катастрофу. Украине нужна помощь Фото: ЕРА

"Захватническая война России против Украины длится почти две недели. Российские войска продолжают совершать варварские военные преступления и преступления против человечества в масштабах, которых в Европе не было со времен Второй мировой войны. Они бомбят жилые районы 500-килограммовыми авиабомбами, стреляют крылатыми ракетами по критической гражданской инфраструктуре и не дают эвакуировать людей. Из-за обстрелов украинцы уже не могут выбраться из подвалов", – подчеркнул Кулеба.

Он обвинил немецкую власть в том, что та манипулировала термином "историческая ответственность", не прислушивалась к украинцам, настаивала "на важности диалога с [президентом России Владимиром] Путиным".

Кулеба сравнил Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и отметил, что он принес в Украину "ненависть, разрушение и горе".

Министр сообщил, какой помощи ожидает Украина от России.

"Прошу, откройте глаза! Вы, как никакая другая страна, должны знать, что в такой ситуации каждый час задержек и сомнений стоит жизни и увеличивает катастрофу. Украине нужна помощь. Дайте нам больше оружия, чтобы мы могли защищаться. Помогите нам защитить наше небо. Помогите нам получить истребители. Дайте нам более мощные противотанковые, зенитные и противоракетные средства", – призвал он.

Кулеба также выдвинул требование Германии ввести еще более жесткие санкции против России, включая запрет на российские источники энергии, отсоединение российского "Сбербанка" от платежной системы SWIFT, замораживание корреспондентских счетов российских банков и компаний, а также запрет на вхождение российских кораблей в европейские порты.

Министр поблагодарил Германию за предпринятые шаги для Украины в войне с Россией, однако подчеркнул, что этого недостаточно.

"Вам может показаться, что вы уже совершили подвиг, приняв ряд важных решений. Но пока в европейской Украине гибнут люди, вы сделали слишком мало. Настал момент: либо Германия станет ведущим государством в поддержке Украины и борьбе с российским злом, либо Германия столкнется с новым историческим долгом за потерянные жизни и разрушенные города", – сказал Кулеба.