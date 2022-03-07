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ПОЛИТИКА

Германия, Нидерланды и еще несколько стран ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата – СМИ

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Некоторые страны ЕС хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны с РФ, отметили источники Bloomberg
Некоторые страны ЕС хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны с РФ, отметили источники Bloomberg
Фото: depositphotos.com

Ряд западных стран Европейского союза выступили против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом 7 марта пишет Bloomberg со ссылкой на нескольких дипломатов.

10–11 марта состоится саммит ЕС в Версале (Франция). На нем среди прочего страны – участники Евросоюза должны обсудит запрос Украины о предоставлении статуса кандидата, который является первым шагом на долгом пути к членству в союзе.

По словам источников Bloomberg, Германия, Нидерланды и еще несколько стран, прежде чем принимать политическое решение, хотят, чтобы исполнительный орган Евросоюза сначала высказал свое мнение о готовности Украины к процессу членства.

Как отметил один из дипломатов, эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны с РФ, а не начинать процесс, который может занять не менее 10 лет.

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Президенты ряда стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Теги: Германия, Украина, Нидерланды, саммит ЕС, Европейский союз, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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