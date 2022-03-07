Германия, Нидерланды и еще несколько стран ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата – СМИ

10–11 марта состоится саммит ЕС в Версале (Франция). На нем среди прочего страны – участники Евросоюза должны обсудит запрос Украины о предоставлении статуса кандидата, который является первым шагом на долгом пути к членству в союзе.

По словам источников Bloomberg, Германия, Нидерланды и еще несколько стран, прежде чем принимать политическое решение, хотят, чтобы исполнительный орган Евросоюза сначала высказал свое мнение о готовности Украины к процессу членства.

Как отметил один из дипломатов, эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны с РФ, а не начинать процесс, который может занять не менее 10 лет.