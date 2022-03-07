Германия, Нидерланды и еще несколько стран ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата – СМИ

10–11 марта состоится саммит ЕС в Версале (Франция). На нем среди прочего страны – участники Евросоюза должны обсудит запрос Украины о предоставлении статуса кандидата, который является первым шагом на долгом пути к членству в союзе.
По словам источников Bloomberg, Германия, Нидерланды и еще несколько стран, прежде чем принимать политическое решение, хотят, чтобы исполнительный орган Евросоюза сначала высказал свое мнение о готовности Украины к процессу членства.
Как отметил один из дипломатов, эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны с РФ, а не начинать процесс, который может занять не менее 10 лет.
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.
Президенты ряда стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 7 марта, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.
Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.