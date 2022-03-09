"Не ожидали таких жестких санкций". Четверть высокопоставленных чиновников РФ задумались об увольнении – СМИ

Российские чиновники задумываются об увольнении, но боятся, что это приравняют к бегству Фото: depositphotos.com

В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента РФ и правительству.

Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало. Близкий к правительству источник журналистов объясняет это тем, что "увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство – расстреливают".

Источники также подчеркивают: очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

Один из собеседников, близких к правительству, говорит, что у них "были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции".

По его словам, до 24 февраля – даже несмотря на уже действующие санкции – чиновники и главы госкомпаний могли добиваться на своих участках ощутимого результата. Сейчас же "никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны", а тем более за границей, констатирует один из собеседников.

На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены – это касается и федеральных постов, и губернаторских, пишет "Медуза". Нынешнюю идеологию кадровых решений Кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".

При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности. Но после начала войны, по словам источников, "не востребован технократический подход к политике". По его словам, теперь "время других людей – ультрапатриотических технологов или политологов".