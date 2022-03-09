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"Не ожидали таких жестких санкций". Четверть высокопоставленных чиновников РФ задумались об увольнении – СМИ

Российские чиновники задумываются об увольнении, но боятся, что это приравняют к бегству
Российские чиновники задумываются об увольнении, но боятся, что это приравняют к бегству
Фото: depositphotos.com

Примерно четверть высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций РФ задумались об увольнении после начала войны с Украиной и введения жестких санкций против России. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на источники.

В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента РФ и правительству.

Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало. Близкий к правительству источник журналистов объясняет это тем, что "увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство – расстреливают".

Источники также подчеркивают: очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

Один из собеседников, близких к правительству, говорит, что у них "были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции".

По его словам, до 24 февраля – даже несмотря на уже действующие санкции – чиновники и главы госкомпаний могли добиваться на своих участках ощутимого результата. Сейчас же "никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны", а тем более за границей, констатирует один из собеседников.

На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены – это касается и федеральных постов, и губернаторских, пишет "Медуза". Нынешнюю идеологию кадровых решений Кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".

При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности. Но после начала войны, по словам источников, "не востребован технократический подход к политике". По его словам, теперь "время других людей – ультрапатриотических технологов или политологов".

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад стал вводить санкции против РФ, в частности касающиеся крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. А 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.

Сейчас Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,5 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война, экономика, война России против Украины
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