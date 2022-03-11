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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отказывайтесь от преступных приказов". Яценюк обратился к белорусскому народу

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Яценюк: У нас бомбят города. Русскоязычные города Харьков, Мариуполь. У нас бомбят столицу
Яценюк: У нас бомбят города. Русскоязычные города Харьков, Мариуполь. У нас бомбят столицу
Фото: Open Ukraine / Facebook

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк в интервью "Радыё Свабода" обратился к белорусскому народу. Фрагмент видео он опубликовал на своей странице в Facebook 9 марта.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин – военный преступник, убийца и лжец, и Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, стал таким же.

"Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к белорусскому народу. Обратиться с тем, что ваши сыновья и дочери, которые служат в белорусской армии, еще имеют возможность отказаться от того, чтобы на их руках была кровь. Я понимаю, что вам там сложно в Беларуси, тяжело. Но нам тяжелее и сложнее. Потому что у нас каждый день убивают людей, детей", – заявил он.

Политик напомнил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.

"У нас бомбят города. Русскоязычные города Харьков, Мариуполь. У нас бомбят столицу. Как бы вам там не было тяжело, отказывайтесь от преступных приказов. Не идите воевать против Украины и завершите то, что начали два года назад. Вы, как и мы, заслуживаете свободы. Вам, как и нам, надо бороться за эту свободу. Мы за нее боремся. Вам надо продолжать борьбу, уважаемый белорусский народ", – сказал он.

Яценюк подчеркнул, что белорусы должны отказываться воевать против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/915597402454617/

Контекст:

С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.

По данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил 2 марта, что "пока нет официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях", но есть "отдельные сигналы, которые сейчас проверяются", писала LIGA.net.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".

7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Арсений Яценюк, Беларусь, война России против Украины
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