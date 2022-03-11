"Отказывайтесь от преступных приказов". Яценюк обратился к белорусскому народу

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин – военный преступник, убийца и лжец, и Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, стал таким же.

"Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к белорусскому народу. Обратиться с тем, что ваши сыновья и дочери, которые служат в белорусской армии, еще имеют возможность отказаться от того, чтобы на их руках была кровь. Я понимаю, что вам там сложно в Беларуси, тяжело. Но нам тяжелее и сложнее. Потому что у нас каждый день убивают людей, детей", – заявил он.

Политик напомнил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.

"У нас бомбят города. Русскоязычные города Харьков, Мариуполь. У нас бомбят столицу. Как бы вам там не было тяжело, отказывайтесь от преступных приказов. Не идите воевать против Украины и завершите то, что начали два года назад. Вы, как и мы, заслуживаете свободы. Вам, как и нам, надо бороться за эту свободу. Мы за нее боремся. Вам надо продолжать борьбу, уважаемый белорусский народ", – сказал он.

Яценюк подчеркнул, что белорусы должны отказываться воевать против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)