"Отказывайтесь от преступных приказов". Яценюк обратился к белорусскому народу

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин – военный преступник, убийца и лжец, и Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, стал таким же.
"Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к белорусскому народу. Обратиться с тем, что ваши сыновья и дочери, которые служат в белорусской армии, еще имеют возможность отказаться от того, чтобы на их руках была кровь. Я понимаю, что вам там сложно в Беларуси, тяжело. Но нам тяжелее и сложнее. Потому что у нас каждый день убивают людей, детей", – заявил он.
Политик напомнил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.
"У нас бомбят города. Русскоязычные города Харьков, Мариуполь. У нас бомбят столицу. Как бы вам там не было тяжело, отказывайтесь от преступных приказов. Не идите воевать против Украины и завершите то, что начали два года назад. Вы, как и мы, заслуживаете свободы. Вам, как и нам, надо бороться за эту свободу. Мы за нее боремся. Вам надо продолжать борьбу, уважаемый белорусский народ", – сказал он.
Яценюк подчеркнул, что белорусы должны отказываться воевать против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.
По данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил 2 марта, что "пока нет официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях", но есть "отдельные сигналы, которые сейчас проверяются", писала LIGA.net.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".
7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины.