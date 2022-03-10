Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из страны-агрессора стали массово уходить международные компании Фото: depositphotos.com

"Компания Western Union вместе со всем миром осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину. Все мы разделяем шок, неверие и печаль в связи с этой трагедией и гуманитарной катастрофой. Наши сердца обращены к народу Украины и нашим коллегам, клиентам, агентам и партнерам, которые пострадали", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что вели "обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон", стремясь прийти к правильному решению относительно предоставления услуг в России и Беларуси, изучили внутренние и внешние факторы.

"В конечном счете, в свете продолжающихся трагических последствий нападения России на Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", – заявили в компании.

Western Union выразила надежду на дипломатическое и мирное урегулирование ситуации. Также в компании отметили, что поддерживают народ Украины, в том числе вынужденных переселенцев, это включает в себя пожертвования на гуманитарную помощь и бесплатные услуги по переводу денег.

Платформа Western Union обеспечивает беспрепятственные трансграничные потоки, а ее глобальная финансовая сеть объединяет более 200 стран и территорий и более 130 валют.

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