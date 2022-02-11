WebMoney остановила все операции с кошельками в российских рублях

По информации компании, произошло это в связи с тем, что российский Центробанк отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), который являлся расчетным банком системы WebMoney для кошельков в рублях.
WebMoney заявляет, что ККБ не нарушал закон, и называет действия Центробанка "недружественным шагом". В компании сообщили, что средства участников платежной системы, замороженные в ККБ, будут выплачены их владельцам.
В Центробанке заявили, что ККБ нарушал законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Платежная система WebMoney была создана в России в 1998 году, сообщает Meduza. В системе можно было создавать кошельки в российских рублях, других валютах и криптовалютах, сообщалось на сайте WebMoney.
По данным WebMoney, сейчас в системе зарегистрированы более 45 млн пользователей, совершивших с начала февраля 2022 года более миллиона транзакций.
В декабре 2021 года WebMoney на полгода приостановила возможность пополнять рублевые кошельки и делать с них переводы в связи с тем, что ККБ получил соответствующее предписание от российского Центробанка. В WebMoney тогда предположили, что связано оно с формальными замечаниями, сообщалось на сайте системы.