WebMoney остановила все операции с кошельками в российских рублях

По информации компании, произошло это в связи с тем, что российский Центробанк отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" (ККБ), который являлся расчетным банком системы WebMoney для кошельков в рублях.

WebMoney заявляет, что ККБ не нарушал закон, и называет действия Центробанка "недружественным шагом". В компании сообщили, что средства участников платежной системы, замороженные в ККБ, будут выплачены их владельцам.

В Центробанке заявили, что ККБ нарушал законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.