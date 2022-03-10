Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски, Сечина, Миллера и нескольких российских бизнесменов

В релизе сказано, что цель санкционного пакета – "заставить Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину, включая действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Согласно уведомлению, опубликованном на сайте правительства Великобритании, в санкционный список сегодня попали семь человек:

Их активы в Великобритании будут заморожены.

Абрамовича и Дерипаску британское правительство называет прокремлевскими олигархами, оба связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Абрамович также связан, по информации правительства Великобритании, с другими олигархами, на которых Лондон тоже наложил санкции за вторжение РФ в Украину – Алишером Усмановым и Игорем Шуваловым.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт нефти и газа из России. Великобритания намерена отказаться от поставок российской нефтепродуктов до конца 2022 года. Европейский союз разрабатывает план, как быстро избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Сейчас, согласно данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,6 тыс. ограничений, из них половину – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.

По данным Йельского университета, с начала российского вторжения более 300 иностранных компаний заявили об ограничении или прекращении работы в России, среди них Apple, Microsoft, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Mango, Zara, H&M и другие.