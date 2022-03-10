Большинство прихожан УПЦ МП поддерживают идею разрыва связей с РПЦ – опрос

Не поддерживают эту идею 10% опрошенных.
18% респондентов сказали, что им безразлично.
Еще 9% граждан затруднились с ответом.
Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и большинство прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.
Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.