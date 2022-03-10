Большинство прихожан УПЦ МП поддерживают идею разрыва связей с РПЦ – опрос

Не поддерживают эту идею 10% опрошенных.

18% респондентов сказали, что им безразлично.

Еще 9% граждан затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и большинство прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.

Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.