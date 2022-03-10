Подоляк о войне с Россией: Мы обязательно придем к мирному соглашению

Подоляк: Люди не должны гибнуть. Вы видите, как живет сегодня Украина. Люди платят потрясающе высокую цену за то, что они хотят быть свободными Фото: Михайло Подоляк / Twitter

По словам Подоляка, сейчас между Украиной и РФ идет не война армий, а война цивилизаций. Но, несмотря на это, сторонам все равно придется договариваться о мире.

"Мы обязательно придем к мирному соглашению. Люди не должны гибнуть. Вы видите, как живет сегодня Украина. Люди платят потрясающе высокую цену за то, что они хотят быть свободными. И это реально беспримерный героизм нации, когда 99% населения едины в том, что они любят свою страну и готовы умирать за эту страну, и готовы до конца бороться. Это надо понимать", – сказал он.

Украина на переговорах выступает с позиции сильной стороны, сообщил Подоляк.

"У нас очень сильные аргументы. У нас идет профессиональная оборонная доктрина, армейцы активно наносят максимальный ущерб тактическим и стратегическим планам РФ. Мы имеем протяженную линию фронта, которая составляет более 700 км. И в рамках этого мы тактически держим их без существенных с их стороны каких-то подвижек в направлении захвата территории Украины", – подчеркнул он.

Советник главы ОП отметил, что в связи с очевидными проигрышными позициями Россия пытается влиять на Украину, создавая "локальные гуманитарные катастрофы".

Украинская переговорная делегация, по словам Подоляка, пытается "ввести представителей Российской Федерации в состояние объективной оценки окружающего мира".

"Наши аргументы очень четкие: мы не нападали, у нас нет никаких претензий и не было никаких территориальных претензий к РФ. Мы вообще достаточно миролюбивое государство и вкладывали деньги в развитие своей инфраструктуры для того, чтобы быть конкурентными на глобальном рынке. Мы немилитаризованное государство. У нас нет всех этих страшилок, в которых они живут в течение последних 15 лет", – рассказал советник главы ОП.

Когда именно состоится четвертый раунд переговоров Украины с Россией, Подоляк не сообщил.

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