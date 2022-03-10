Goldman Sachs объявил о планах уйти из России – первым среди гигантов Wall Street

Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России "в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями" Фото: depositphotos.com

Инвестбанк стал первым среди крупных банков с Wall Street, который выходит из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину и введенных за это странами Запада санкций.

В пресс-релизе банка говорится, что Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России "в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями".

"Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии уже существующих обязательств на рынке", – говорится в заявлении.

Bloomberg отмечает, что хотя Goldman уходит из России, банк все еще будет торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет делать ставки по их котировкам.

"В нашей роли маркет-мейкера, стоящего между покупателями и продавцами, мы помогаем нашим клиентам снизить их риск по российским ценным бумагам, которые торгуются на вторичном рынке, не стремясь к спекуляциям", – поясняется в заявлении Goldman Sachs.

По данным Bloomberg, хотя в последние годы инвестиционный банк сохранял свое присутствие в России, страна не составляет значительной доли в его бизнесе. К концу 2021 года кредитный риск компании в России составил $650 млн, большая часть была связана с несуверенными контрагентами или заемщиками.

Хотя Goldman является первой компанией с Wall Street, объявившей об уходе, Citigroup Inc. ранее заявила, что пересматривает свою деятельность в стране. У нее самое большое присутствие в России среди всех банков США.

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