ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук призвал белорусов перейти на сторону Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руслан Стефанчук: Либо вы, выполняя волю Путина Лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины
Руслан Стефанчук: Либо вы, выполняя волю Путина – Лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины
Фото: radiosvoboda.org

Российские войска начали бомбить территорию Беларуси, чтобы обвинить в этом Украину и вовлечь Беларусь в войну, но у белорусов все еще есть шанс стать на сторону своего и украинского народов, а не президента РФ Владимира Путина и называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. С таким заявлением выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Telegram парламента Украины.

"Уважаемые белорусы! Я знаю многих из вас как порядочных, культурных и добрых людей. Потому и обращаюсь к вам с таким. Украина не имела и не имеет намерения вести против дружественного белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия. Мы, украинцы, – мирный народ, стоящий за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать. А русский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы – шахматные пешки", – подчеркнул Стефанчук.

Он заявил, что теперь перед белорусами стоит выбор из двух вариантов. 

"Российские войска начали бомбить ваши территории, чтобы обвинить в этом Украину. РФ пытается вовлечь вас в войну с нами. Но! У вас есть еще шанс вписать в свою историю славную страницу – перейти на сторону Украины. Поэтому вопрос фактически стоит: или/или. Либо вы, выполняя волю Путина – Лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины. Выбор за вами", – резюмировал председатель Верховной Рады Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по населенному пункту Копани в Беларуси. Вооруженные силы Украины назвали происходящее провокацией с целью втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной.

Министерство обороны Беларуси заявило, что нанесения ударов российскими самолетами по белорусской территории, о чем сообщали украинские силовики, на самом деле не было.

Жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашей Ніве", что инцидент на украинско-белорусской границе был, но взрывы были не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее). Очевидцы говорят, что "пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы". Местные жители насчитали три "очень сильных взрыва" и видели задымление.

Контекст:

Инцидент на границе Украины с Беларусью произошел на фоне массового вторжения России в Украину при поддержке Беларуси. 24 февраля с белорусской территории в Украину зашли российские оккупанты, белорусские аэродромы и военные базы используются РФ для продолжения агрессии против Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, провокации, парламент, война России против Украины, Руслан Стефанчук, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14512)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14205)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (7470)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3388)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3172)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2361)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2049)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1698)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS