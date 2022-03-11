Стефанчук призвал белорусов перейти на сторону Украины

"Уважаемые белорусы! Я знаю многих из вас как порядочных, культурных и добрых людей. Потому и обращаюсь к вам с таким. Украина не имела и не имеет намерения вести против дружественного белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия. Мы, украинцы, – мирный народ, стоящий за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать. А русский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы – шахматные пешки", – подчеркнул Стефанчук.

Он заявил, что теперь перед белорусами стоит выбор из двух вариантов.

"Российские войска начали бомбить ваши территории, чтобы обвинить в этом Украину. РФ пытается вовлечь вас в войну с нами. Но! У вас есть еще шанс вписать в свою историю славную страницу – перейти на сторону Украины. Поэтому вопрос фактически стоит: или/или. Либо вы, выполняя волю Путина – Лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины. Выбор за вами", – резюмировал председатель Верховной Рады Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по населенному пункту Копани в Беларуси. Вооруженные силы Украины назвали происходящее провокацией с целью втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной.

Министерство обороны Беларуси заявило, что нанесения ударов российскими самолетами по белорусской территории, о чем сообщали украинские силовики, на самом деле не было.

Жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашей Ніве", что инцидент на украинско-белорусской границе был, но взрывы были не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее). Очевидцы говорят, что "пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы". Местные жители насчитали три "очень сильных взрыва" и видели задымление.