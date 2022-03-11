Гриценко: Зачем РФ нанесла удары по населенным пунктам Беларуси? Чтобы получить повод задействовать в войне силы ОДКБ, прежде всего Казахстана

"Думаю, здесь есть две причины. Первая – заставить [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко приобщить свои войска к путинской агрессии, до этого он всячески избегал прямого военного втягивания в войну, хотя с его территории удары с самого начала наносились. Вторая причина – чтобы получить формальный повод для задействования в путинской войне сил ОДКБ (Ташкентского договора), прежде всего Казахстана, который до сих пор избегал участия во вторжении, ссылаясь на отсутствие юридических оснований – нападения на одну из стран – членов ОДКБ; теперь такой формальный повод "появился", как раз по аналогичной провокационной схеме Гитлера, когда "поляки" (переодетые немцы) якобы напали на немцев первыми", – отметил Гриценко.

Он подчеркнул, что "Фюрер 2.0" не утруждает себя поиском более правдивых историй, поэтому украинцам остается только бороться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)