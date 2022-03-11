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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гриценко: Зачем РФ нанесла удары по населенным пунктам Беларуси? Чтобы получить повод задействовать в войне силы ОДКБ, прежде всего Казахстана

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Гриценко (на фото) заявил, что Путин действует по провокационной схеме Гитлера
Гриценко (на фото) заявил, что Путин действует по провокационной схеме Гитлера
Фото: Анатолій Гриценко / Facebook

Российские самолеты нанесли удары по населенным пунктам в Беларуси со стороны Украины, чтобы получить формальный повод задействовать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в войне против Украины. Такое мнение в Facebook выразил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"Думаю, здесь есть две причины. Первая – заставить [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко приобщить свои войска к путинской агрессии, до этого он всячески избегал прямого военного втягивания в войну, хотя с его территории удары с самого начала наносились. Вторая причина – чтобы получить формальный повод для задействования в путинской войне сил ОДКБ (Ташкентского договора), прежде всего Казахстана, который до сих пор избегал участия во вторжении, ссылаясь на отсутствие юридических оснований – нападения на одну из стран – членов ОДКБ; теперь такой формальный повод "появился", как раз по аналогичной провокационной схеме Гитлера, когда "поляки" (переодетые немцы) якобы напали на немцев первыми", – отметил Гриценко.

Он подчеркнул, что "Фюрер 2.0" не утруждает себя поиском более правдивых историй, поэтому украинцам остается только бороться.

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/508942030597248

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Теги: Анатолий Гриценко, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, война России против Украины, ОДКБ
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