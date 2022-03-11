Минобороны Беларуси опровергает информацию об авиаударе по ее территории. Белорусы говорят, что взрывы были

По данным Государственной пограничной службы Украины, российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани в Беларуси. Вооруженные силы Украины назвали происходящее провокацией с целью втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной.

Минобороны Беларуси заявило, что "распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество".

"По состоянию на 18.30, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда Telegram-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", – утверждают белорусские военные.

Жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашай Ніве", что инцидент на украино-белорусской границе был, но взрывы были не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (четыре километра севернее). Очевидцы говорят, что "пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы". Местные жители насчитали три "очень сильных взрыва" и задымление.

Скриншот: google.com.ua/maps

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