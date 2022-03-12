В результате авиаудара РФ в Луцке погибли четверо военнослужащих

СБУ задержала предателя, который передавал информацию ФСБ РФ о военном аэродроме в Луцке, сообщил Полищук Фото: wikipedia.org

"К сожалению, в результате обстрела РФ нашего военного аэродрома погибли четверо военнослужащих, шесть человек ранены", – сказал городской голова Луцка.

В эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", Полищук рассказал, что правоохранители задержали информатора ФСБ РФ, который передавал информацию в Россию о военном аэродроме.

"У нас был предатель, его задержали сотрудники СБУ. Так называемый аэролюбитель, который являлся членом общественной организации. Он сотрудничал с сотрудниками ФСБ РФ, передавал информацию о нашем военном аэродроме, передвижении самолетов", – отметил мэр Луцка.

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