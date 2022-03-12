В результате авиаудара РФ в Луцке погибли четверо военнослужащих

"К сожалению, в результате обстрела РФ нашего военного аэродрома погибли четверо военнослужащих, шесть человек ранены", – сказал городской голова Луцка.
В эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", Полищук рассказал, что правоохранители задержали информатора ФСБ РФ, который передавал информацию в Россию о военном аэродроме.
"У нас был предатель, его задержали сотрудники СБУ. Так называемый аэролюбитель, который являлся членом общественной организации. Он сотрудничал с сотрудниками ФСБ РФ, передавал информацию о нашем военном аэродроме, передвижении самолетов", – отметил мэр Луцка.
Война России против Украины. Главное
Обстрел военного аэродрома Луцка произошел утром 11 марта примерно в 5.45. По предварительным оценкам, четыре ракеты были выпущены с бомбардировщика армии РФ, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
Перед бомбардировкой в Луцке не сработала система оповещения, отметил Полищук.