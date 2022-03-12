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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате авиаудара РФ в Луцке погибли четверо военнослужащих

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СБУ задержала предателя, который передавал информацию ФСБ РФ о военном аэродроме в Луцке, сообщил Полищук
СБУ задержала предателя, который передавал информацию ФСБ РФ о военном аэродроме в Луцке, сообщил Полищук
Фото: wikipedia.org

В Луцке в результате ракетного обстрела РФ военного аэродрома 11 марта погибли четверо военнослужащих. Об этом в Facebook сообщил мэр города Игорь Полищук.

"К сожалению, в результате обстрела РФ нашего военного аэродрома погибли четверо военнослужащих, шесть человек ранены", – сказал городской голова Луцка.

https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/videos/986403185645338/

В эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", Полищук рассказал, что правоохранители задержали информатора ФСБ РФ, который передавал информацию в Россию о военном аэродроме.

"У нас был предатель, его задержали сотрудники СБУ. Так называемый аэролюбитель, который являлся членом общественной организации. Он сотрудничал с сотрудниками ФСБ РФ, передавал информацию о нашем военном аэродроме, передвижении самолетов", – отметил мэр Луцка.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Обстрел военного аэродрома Луцка произошел утром 11 марта примерно в 5.45. По предварительным оценкам, четыре ракеты были выпущены с бомбардировщика армии РФ, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Перед бомбардировкой в Луцке не сработала система оповещения, отметил Полищук.

Теги: Россия, Украина, Луцк, аэродром, раненые, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, информатор, военнослужащий, бомба, бомбардировщики, мэр
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