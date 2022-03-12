Под Одессой 600 морпехов РФ отказались идти воевать – пленный солдат РФ

Пленный рассказал, что не мог отказаться от участия в войне, так как армия РФ расстреливает дезертиров Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Под Одессой не вышли морпехи, 600 человек, они дали бунт. Они понимали, что происходит, и просто не сошли с судна", – рассказал российский военный.

Он добавил, что во время продвижения на украинские территории он стал понимать, что занимается не миротворческой миссией.

"На все вопросы командирам, какого хрена мы все это делаем, развернуться назад да уехать... Не доедем мы домой, эшелоны сзади, они убивают тех, кто дезертирует", – рассказал он.

Пленный вспомнил, что незадолго до того, как сдаться, он видел, что выпущенные его сослуживцами ракеты летят не по военным объектам, а по мирным жителям. Он также добавил, что больше не хочет служить в армии.

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