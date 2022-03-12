В Харькове задержаны диверсанты, планировавшие взрывы – ГПСУ

"В Харькове задержаны диверсанты, планировавшие подрывы военных и гражданских объектов. У них обнаружили оружие и взрывчатку", – говорится в сообщении.
Других подробностей в ГПСУ не привели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.