В Харькове задержаны диверсанты, планировавшие взрывы – ГПСУ

Подробностей задержания диверсантов в ГПСУ не привели Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"В Харькове задержаны диверсанты, планировавшие подрывы военных и гражданских объектов. У них обнаружили оружие и взрывчатку", – говорится в сообщении.

Других подробностей в ГПСУ не привели.

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