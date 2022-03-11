ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За две недели войны преступность в Киеве снизилась почти в пять раз – полиция

В полиции отметили, что одной командой с местными жителями противодействуют оккупантам
В полиции отметили, что одной командой с местными жителями противодействуют оккупантам
Фото: Поліція Києва / Facebook

За 14 дней войны столичная полиция зафиксировала снижение преступности в Киеве почти в пять раз, заявил руководитель управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский. Об этом сообщили 10 марта на странице полиции Киева в Facebook

Он отметил, что граждане активно вовлекаются в борьбу с мародерами и диверсантами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию Киева поступило почти 47 тыс. обращений.

"Мы благодарны местным жителям за то, что большинство из них помогает полицейским и военным. Вместе мы одной командой противодействуем оккупантам. В частности, задержаны 70 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательным группам, и 45 граждан, которые совершали мародерство", – рассказал Выговский.

Он отметил, что на протяжении последних четырех суток, по данным полиции, фактов мародерства в городе не было.

"Однако если вы заметили на улице или в укрытии подозрительных лиц, то немедленно звоните по телефону на спецлинию 102. Также подчеркиваем, что в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не касайтесь их и сообщайте соответствующие службы", – напомнил Выговский.

Он посоветовал в случае, если спецлиния 102 перегружена, звонить по резервному номеру 0672311868 или по номерам территориальных подразделений:

  • Голосеевское управление – 0676505015
  • Дарницкое управление – 0676506921
  • Деснянское управление – 0676506922
  • Днепровское управление – 0676506923
  • Оболонское управление – 0671241949
  • Печерское управление – 098–622–59–93
  • Подольское управление – 0978938414
  • Святошинское управление – 098 734 0646
  • Соломенское управление – 0731044138
  • Шевченковское управление – 06765069 24
  • управление полиции в метрополитене – 0964901698.

 

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4908107949244937

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что россияне хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей – каждый второй киевлянин покинул город.

Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе.

1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.

10 марта в МВД сообщили о создании сводного батальона Национальной полиции для укрепления обороны Киева.

Теги: Киев, полиция, диверсанты, мародеры, война России против Украины, Иван Выговский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (57057)
2
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару (32191)
3
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (24783)
4
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко (18600)
5
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба (17510)
6
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (16926)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (14487)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (13578)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS