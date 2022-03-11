За две недели войны преступность в Киеве снизилась почти в пять раз – полиция

В полиции отметили, что одной командой с местными жителями противодействуют оккупантам Фото: Поліція Києва / Facebook

Он отметил, что граждане активно вовлекаются в борьбу с мародерами и диверсантами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию Киева поступило почти 47 тыс. обращений.

"Мы благодарны местным жителям за то, что большинство из них помогает полицейским и военным. Вместе мы одной командой противодействуем оккупантам. В частности, задержаны 70 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательным группам, и 45 граждан, которые совершали мародерство", – рассказал Выговский.

Он отметил, что на протяжении последних четырех суток, по данным полиции, фактов мародерства в городе не было.

"Однако если вы заметили на улице или в укрытии подозрительных лиц, то немедленно звоните по телефону на спецлинию 102. Также подчеркиваем, что в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не касайтесь их и сообщайте соответствующие службы", – напомнил Выговский.

Он посоветовал в случае, если спецлиния 102 перегружена, звонить по резервному номеру 0672311868 или по номерам территориальных подразделений:

Голосеевское управление – 0676505015

Дарницкое управление – 0676506921

Деснянское управление – 0676506922

Днепровское управление – 0676506923

Оболонское управление – 0671241949

Печерское управление – 098–622–59–93

Подольское управление – 0978938414

Святошинское управление – 098 734 0646

Соломенское управление – 0731044138

Шевченковское управление – 06765069 24

управление полиции в метрополитене – 0964901698.

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