За две недели войны преступность в Киеве снизилась почти в пять раз – полиция

Он отметил, что граждане активно вовлекаются в борьбу с мародерами и диверсантами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию Киева поступило почти 47 тыс. обращений.
"Мы благодарны местным жителям за то, что большинство из них помогает полицейским и военным. Вместе мы одной командой противодействуем оккупантам. В частности, задержаны 70 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательным группам, и 45 граждан, которые совершали мародерство", – рассказал Выговский.
Он отметил, что на протяжении последних четырех суток, по данным полиции, фактов мародерства в городе не было.
"Однако если вы заметили на улице или в укрытии подозрительных лиц, то немедленно звоните по телефону на спецлинию 102. Также подчеркиваем, что в случае обнаружения подозрительных предметов, ни в коем случае не касайтесь их и сообщайте соответствующие службы", – напомнил Выговский.
Он посоветовал в случае, если спецлиния 102 перегружена, звонить по резервному номеру 0672311868 или по номерам территориальных подразделений:
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что россияне хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей – каждый второй киевлянин покинул город.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе.
1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
10 марта в МВД сообщили о создании сводного батальона Национальной полиции для укрепления обороны Киева.