В МВД сообщили о создании сводного батальона Национальной полиции

"На днях принято решение о создании сводного батальона Национальной полиции, в частности, в Киеве, который усилит силы обороны Киева. Они будут выполнять задачи командования обороны Киева. В первую очередь – по борьбе с возможными десантами противника, будут помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения командующего силами обороны Киева", – отметил Енин.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.

Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.