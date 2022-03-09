"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы

Организаторы надеются, что кинопоказы поддержат киевлян во время войны.
"Последние две недели украинцы живут в настоящем аду. Киев живет сообщениями о воздушной угрозе, вместо оперы слушаем звуки ПВО, а украинские кинопремьеры заменили на постоянный скроллинг новостной ленты. Наша миссия как работников культуры – не только сохранить культурные ценности, но и укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро", – отметила директор департамента культуры КГГА Яна Баринова.
Ожидается, что показы фильмов состоятся на 14 станциях киевского метро.
Население Киева составляет, по данным Кабмина на 2019 год, 3,7 млн человек. Мэр Киева Виталий Кличко в конце января говорил, что киевские бомбоубежища могут вместить более 2 млн людей.
Киевский метрополитен во время войны, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, является ключевым бомбоубежищем.