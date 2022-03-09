"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы

Организаторы надеются, что кинопоказы поддержат киевлян во время войны.

"Последние две недели украинцы живут в настоящем аду. Киев живет сообщениями о воздушной угрозе, вместо оперы слушаем звуки ПВО, а украинские кинопремьеры заменили на постоянный скроллинг новостной ленты. Наша миссия как работников культуры – не только сохранить культурные ценности, но и укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро", – отметила директор департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Ожидается, что показы фильмов состоятся на 14 станциях киевского метро.

Контекст:

Население Киева составляет, по данным Кабмина на 2019 год, 3,7 млн человек. Мэр Киева Виталий Кличко в конце января говорил, что киевские бомбоубежища могут вместить более 2 млн людей.

Киевский метрополитен во время войны, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, является ключевым бомбоубежищем.