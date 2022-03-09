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09 марта, 2022
 
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"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы

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Организаторы надеются, что фильмы поддержат киевлян во время войны
Организаторы надеются, что фильмы поддержат киевлян во время войны
Фото: depositphotos.com

Департамент культуры Киевской городской государственной администрации вместе с государственным киноархивом "Довженко-Центр", украинскими кинокомпаниями Film.ua и "Артхаус Трафик" анонсировали серию кинопоказов на станциях метро Киевского метрополитена. Об этом 9 марта сообщается на странице КГГА в Facebook.

Организаторы надеются, что кинопоказы поддержат киевлян во время войны. 

"Последние две недели украинцы живут в настоящем аду. Киев живет сообщениями о воздушной угрозе, вместо оперы слушаем звуки ПВО, а украинские кинопремьеры заменили на постоянный скроллинг новостной ленты. Наша миссия как работников культуры – не только сохранить культурные ценности, но и укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро", – отметила директор департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Ожидается, что показы фильмов состоятся на 14 станциях киевского метро.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/337090151782933

Контекст:

Население Киева составляет, по данным Кабмина на 2019 год, 3,7 млн человек. Мэр Киева Виталий Кличко в конце января говорил, что киевские бомбоубежища могут вместить более 2 млн людей.

Киевский метрополитен во время войны, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, является ключевым бомбоубежищем.

Теги: Киев, Украина, метро, война
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"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
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