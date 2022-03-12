За время войны в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей – полиция

За последние сутки, по его информации, погибло 10 гражданских лиц, среди которых три ребенка.

По состоянию на 10 марта, по данным Болвинова, в регионе были повреждены или разрушены 472 дома, большинство из них – в Харькове (264 многоэтажных и 109 частных домов). Наибольшее количество поврежденных и разрушенных домов – в Киевском, Харьковском, Московском районах Харькова и Изюме.

В эфире национального марафона, который транслировал канал "Рада", глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в течение 11 марта в Харькове была "относительная тишина", власти зафиксировали около 70 обстрелов, но не было авианалетов.

Самая сложная обстановка – в Изюме, который оккупанты штурмуют с первых дней. По словам Синегубова, на 11 марта была запланирована эвакуация мирного населения из города, но российские войска ее сорвали, начав обстрел. Кроме того, они обстреляли психоневрологический интернат в Изюмском районе.

"К счастью, все 360 человек на момент обстрела находились в укрытии: это 30 человек работников и 330 пациентов – пожилые люди и люди с инвалидностью. Здание полностью разрушено на втором и третьем этажах", – написал Синегубов в Telegram.

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