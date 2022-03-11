Оккупанты снова обстреляли научный центр в Харькове, в результате полностью обесточена ядерная установка

Харьковский физико-технический институт второй раз за неделю подвергся обстрелу Фото: Vktr "VTMN" Kndrtv / google.com/maps

По предварительной информации, "Источник нейтронов" полностью обесточен, есть поверхностные повреждения здания.

Персонал учреждения пытается получить дополнительную информацию.

Общественное сообщило, что около 21.00 в районе Пятихаток (там находится Харьковский физико-технический институт) слышали взрывы и видели пожар.

В результате обстрела загорелись пятиэтажное общежитие (находится на соседней с институтом улице) и электроподстанция, рассказали Общественному в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в общежитии горело шесть комнат на пятом этаже. Площадь пожара составила 100 м². По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Это уже второй обстрел установки, предыдущий был 6 марта. В результате первого обстрела, как рассказали в Государственной инспекции ядерного регулирования, была полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ, повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов, теплотрасса к комплексу зданий и сооружений, были поверхностные повреждения основного здания установки и выбиты окна в здании насосной и лаборатории изотопов.

До начала агрессии "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом, сообщили в ведомство. В день вторжения российской армии, 24 февраля, установку перевели "в глубокое подкритическое состояние".

В Государственной инспекции ядерного регулирования подчеркнули, что установка предназначена исключительно для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии и для производства медицинских радиоизотопов. О ее создании договорились в 2010 году власти Украины и США, реализуется проект при поддержке Аргоннской национальной лаборатории (США).

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