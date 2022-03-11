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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли научный центр в Харькове, в результате полностью обесточена ядерная установка

Харьковский физико-технический институт второй раз за неделю подвергся обстрелу
Харьковский физико-технический институт второй раз за неделю подвергся обстрелу
Фото: Vktr "VTMN" Kndrtv / google.com/maps

Вечером 10 марта российский оккупанты обстреляли национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", где находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", сообщила в Facebook Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

По предварительной информации, "Источник нейтронов" полностью обесточен, есть поверхностные повреждения здания.

Персонал учреждения пытается получить дополнительную информацию. 

Общественное сообщило, что около 21.00 в районе Пятихаток (там находится Харьковский физико-технический институт) слышали взрывы и видели пожар. 

В результате обстрела загорелись пятиэтажное общежитие (находится на соседней с институтом улице) и электроподстанция, рассказали Общественному в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

По данным ГСЧС, в общежитии горело шесть комнат на пятом этаже. Площадь пожара составила 100 м². По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. 

Это уже второй обстрел установки, предыдущий был 6 марта. В результате первого обстрела, как рассказали в Государственной инспекции ядерного регулирования, была полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ, повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов, теплотрасса к комплексу зданий и сооружений, были поверхностные повреждения основного здания установки и выбиты окна в здании насосной и лаборатории изотопов.

До начала агрессии "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом, сообщили в ведомство. В день вторжения российской армии, 24 февраля, установку перевели "в глубокое подкритическое состояние".

В Государственной инспекции ядерного регулирования подчеркнули, что установка предназначена исключительно для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии и для производства медицинских радиоизотопов. О ее создании договорились в 2010 году власти Украины и США, реализуется проект при поддержке Аргоннской национальной лаборатории (США). 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=329288445909083&id=100064837892613

Контекст:

В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.

Харьковские власти заявили, что не могут точно назвать количество погибших и пострадавших.  По данным полиции, только с 24 февраля по 4 марта погибло не менее 188 человек, 122 из них – гражданские, ранения получили 394 человека. 

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в Харькове вследствие обстрелов "глобальнейшие" разрушения, но пообещал, что после войны все будет восстановлено "до последнего подъезда". 

Начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что по состоянию на 10 марта в Харьковской области в результате обстрелов повреждены или полностью разрушены 472 дома, из них в Харькове – 264 многоэтажных и 109 частных домов. Наибольшее количество повреждений в Киевском, Харьковском, Московском районах Харькова и Изюме. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Харьков, война, агрессия, исследование, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Госинспекция ядерного регулирования
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