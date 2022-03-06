Терехов: Никто в Харькове не мог представить в страшном сне, что такое может быть от русских. Но сегодня все настроены бить врага

Терехов: Мы одна дружная харьковская семья, которая сплотилась вокруг города, вокруг независимости Украины Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

"Ни я, ни один из горожан не мог себе представить ни в голове, ни в страшном сне, что такое может быть со стороны русских. Никто абсолютно! Я общаюсь, люди говорят: "Как это вообще могло произойти? Как вообще такое может быть?" У нас у каждого четвертого есть родственники, знакомые в Белгороде, Курске, где-то дальше. Потому что это русскоязычный город, это другая ментальность... Но сегодня эмоции людей захлестывают. Люди не могут поверить, что это произошло", – сказал Терехов.

После обстрелов, разрушений и гибели людей горожане точно понимают, кто враг, продолжил он.

"Но сейчас, когда увидели страшные разрушения, увидели гибель своих друзей, соседей, у людей [сознание] перевернулось. Пройдет не одно поколение, когда что-то перевернется по-другому. Это очень серьезно. Сегодня Российская Федерация сделала такое, что люди настроены по-боевому. Такого боевого духа, какой сегодня есть у харьковчан, не было никогда. Это не 2014 год, далеко не 2014 год. Сегодня все настроены, все в едином порыве бить врага", – рассказал мэр города.

Он подчеркнул, что Россия всего за несколько дней стала врагом для харьковчан.

Терехов рассказал, что ситуация в городе "непростая", но "Харьков держится, Харьков не сдается".

"Вы видите, какая агрессия со стороны российских войск. И российский войск очень много сконцентрировано вблизи Харькова. Но могу четко сказать, что наши военные – настоящие герои, которые сдерживают все это наступление, уничтожают технику врага, бьют врага и тем самым дают возможность организовывать предоставление коммунальных услуг людям, подвоз питания, медикаментов, раздачу медикаментов", – рассказал Терехов.

По мнению мэра, Харьков сегодня "един как никогда".

"Мы одна дружная харьковская семья, которая сплотилась вокруг города, вокруг независимости Украины. И все вместе отстаиваем независимость Украины", – отметил Терехов.

В Харьковской области идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. В регионе с 24 февраля по 4 марта, по данным полиции, погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.

Терехов рассказал, что в Харькове вследствие обстрелов "глобальнейшие" разрушения, но пообещал, что после войны все будет восстановлено "до последнего подъезда".

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