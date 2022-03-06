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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Терехов: Никто в Харькове не мог представить в страшном сне, что такое может быть от русских. Но сегодня все настроены бить врага

 
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Терехов: Мы одна дружная харьковская семья, которая сплотилась вокруг города, вокруг независимости Украины
Терехов: Мы одна дружная харьковская семья, которая сплотилась вокруг города, вокруг независимости Украины
Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

Харьковчане никогда не могли подумать, что Россия нападет на Украину и российская армия так массировано будет обстреливать город. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил мэр города Игорь Терехов.

"Ни я, ни один из горожан не мог себе представить ни в голове, ни в страшном сне, что такое может быть со стороны русских. Никто абсолютно! Я общаюсь, люди говорят: "Как это вообще могло произойти? Как вообще такое может быть?" У нас у каждого четвертого есть родственники, знакомые в Белгороде, Курске, где-то дальше. Потому что это русскоязычный город, это другая ментальность... Но сегодня эмоции людей захлестывают. Люди не могут поверить, что это произошло", – сказал Терехов.

После обстрелов, разрушений и гибели людей горожане точно понимают, кто враг, продолжил он. 

"Но сейчас, когда увидели страшные разрушения, увидели гибель своих друзей, соседей, у людей [сознание] перевернулось. Пройдет не одно поколение, когда что-то перевернется по-другому. Это очень серьезно. Сегодня Российская Федерация сделала такое, что люди настроены по-боевому. Такого боевого духа, какой сегодня есть у харьковчан, не было никогда. Это не 2014 год, далеко не 2014 год. Сегодня все настроены, все в едином порыве бить врага", – рассказал мэр города.

Он подчеркнул, что Россия всего за несколько дней стала врагом для харьковчан. 

Терехов рассказал, что ситуация в городе "непростая", но "Харьков держится, Харьков не сдается".

"Вы видите, какая агрессия со стороны российских войск. И российский войск очень много сконцентрировано вблизи Харькова. Но могу четко сказать, что наши военные  настоящие герои, которые сдерживают все это наступление, уничтожают технику врага, бьют врага и тем самым дают возможность организовывать предоставление коммунальных услуг людям, подвоз питания, медикаментов, раздачу медикаментов", – рассказал Терехов. 

По мнению мэра, Харьков сегодня "един как никогда".

"Мы одна дружная харьковская семья, которая сплотилась вокруг города, вокруг независимости Украины. И все вместе отстаиваем независимость Украины", – отметил Терехов.

В Харьковской области идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. В регионе с 24 февраля по 4 марта, по данным полиции, погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.

Терехов рассказал, что в Харькове вследствие обстрелов "глобальнейшие" разрушения, но пообещал, что после войны все будет восстановлено "до последнего подъезда". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, война, агрессия, нападение, вторжение, Игорь Терехов, российская агрессия, война России против Украины
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