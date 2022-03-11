В результате обстрела психоневрологического интерната в Харьковской области пострадавших нет, все были в укрытии – ГСЧС

"Вражеский снаряд попал в один из корпусов коммунального учреждения"Оскольский психоневрологический интернат" высотой в пять этажей в селе Оскол Изюмского района. В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций здания на уровне второго и третьего этажей, а также локальные возгорания в нескольких местах. К счастью, обошлось без жертв. Все 30 человек персонала заведения и 330 пациентов (в основном пожилые люди и люди с инвалидностью) на момент обстрела находились в укрытии", – говорится в сообщении.
Также в Осколе разрушено пять частных домов, пострадавших спасатели не выявили.
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Об обстреле интерната в Осколе сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он рассказал, что 73 человека успели эвакуировать перед атакой, а в здании оставалось 330 пациентов.