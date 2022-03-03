В киевском метро задержали диверсантов. У одного из них была детская игрушка с боеприпасами – полиция

"На одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси – тоже имел при себе боевые патроны. Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передававшего врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры", – говорится в сообщении.
Также на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин.
"Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, четыре снаряженные магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества. В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов. Задержанные переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий. Полиция призывает в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять о произошедшем правоохранительные органы. Правоохранители продолжают усиленный режим охраны правопорядка", – сообщили в пресс-службе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.