В киевском метро задержали диверсантов. У одного из них была детская игрушка с боеприпасами – полиция

"На одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси – тоже имел при себе боевые патроны. Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передававшего врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры", – говорится в сообщении.

Также на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин.

"Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, четыре снаряженные магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества. В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов. Задержанные переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий. Полиция призывает в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять о произошедшем правоохранительные органы. Правоохранители продолжают усиленный режим охраны правопорядка", – сообщили в пресс-службе.