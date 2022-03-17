В плену у оккупантов находятся пять украинских чиновников – Верещук

Оккупанты взяли в плен:
Также в плену остается спасатель Алексей Данченко, помогавший эвакуировать людей из Гостомеля. Верещук отметила, что украинские власти усиливают работу по освобождению захваченных граждан.
В плену оккупантов также находился мэр Мелитополя Иван Федоров. Его похитили 11 марта из городского кризисного центра.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что Федорова обменяла на солдат ВС РФ 2002–2003 годов рождения.