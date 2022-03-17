В плену у оккупантов находятся пять украинских чиновников – Верещук

Верещук отметила, что украинские власти усиливают работу по освобождению захваченных граждан Фото: Ірина Верещук / Facebook

Оккупанты взяли в плен:

мэра Днепрорудного Евгения Матвеева;

председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приму;

председателя Иванковской районной администрации Татьяну Свириденко;

руководителя Счастьенской городской администрации Владимира Тюрина;

секретаря Скадовского городского совета Юрия Палюха.

Также в плену остается спасатель Алексей Данченко, помогавший эвакуировать людей из Гостомеля. Верещук отметила, что украинские власти усиливают работу по освобождению захваченных граждан.

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