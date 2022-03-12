"Надели пластиковый мешок на голову". В Мелитополе оккупанты похитили городского голову. Видео

По словам Геращенко, Федорова похитили из-за нежелания сотрудничать с оккупантами.

"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову", – говорится в сообщении.

Геращенко также добавил, что российские солдаты похитили мэра из кризисного центра, где он решал вопросы жизнеобеспечения города.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram видео похищения Федорова.

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