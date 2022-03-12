"Надели пластиковый мешок на голову". В Мелитополе оккупанты похитили городского голову. Видео

По словам Геращенко, Федорова похитили из-за нежелания сотрудничать с оккупантами.
"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову", – говорится в сообщении.
Геращенко также добавил, что российские солдаты похитили мэра из кризисного центра, где он решал вопросы жизнеобеспечения города.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram видео похищения Федорова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мэр Мелитополя Иван Федоров 5 марта говорил, что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты. Был один инцидент на митинге, когда российские военные начали стрельбу и ранили митингующего. Но жители города ежедневно выходят на улицы с флагами Украины – "они точно не хотят другую страну, точно не хотят режим, в котором по мирным митингующим будут стрелять", подчеркнул мэр.