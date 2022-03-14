В Мелитополе оккупанты похитили еще одного чиновника – главу райсовета Прийму

По его данным, в 7.30 13 марта оккупанты пришли домой к Прийме с обыском, после чего его забрали.

В обыске участвовало восемь человек, они забрали документы Приймы, все мобильные телефоны и требовали пароли к ним.

Это уже второе похищение чиновника в Мелитополе. 11 марта оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова и не отпускают его до сих пор.

Кроме того, по данным "РИА Мелитополь", предположительно 12 марта оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Как рассказали очевидцы, вооруженные люди на двух автомобилях вечером подъехали к дому по адресу прописки чиновника и пытались подорвать дверь в квартиру.

"Приходили они к Роману Романову – квартира у нас на третьем этаже, но он не живет в ней лет 10. Хотели взорвать дверь. Соседи сообщили, что там давно никого нет. Благо поверили. Потоптались – ушли", – рассказали соседи.

Кроме Федорова и Приймы, в Мелитополе оккупанты также похитили депутата Запорожского облсовета от "Европейской солидарности" Лейлу Ибрагимову и активистку Ольгу Гайсумову, напомнила в эфире "Громадського радіо" депутат Мелитопольского городского совета от "Европейской солидарности" Юлия Поликарпова. Она рассказала, что депутаты горсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь освободить всех похищенных украинцев, а к Кабмину – с просьбой запретить деятельность политической партии "Оппозиционный блок", потому что "она работает не на Украину, а на государство-агрессора".

"Несмотря на то, что Мелитополь временно оккупирован российскими войсками, он был, есть и всегда будет украинским. Мы в это верим. Тысячи людей ежедневно выходят на площади, несмотря на то, что город заполнен российскими оккупантами. Наши патриоты и патриотки выходят, чтобы заявлять всему миру, что Мелитополь – это Украина", – сказала Поликарпова.