В Мелитополе оккупанты похитили еще одного чиновника – главу райсовета Прийму

По его данным, в 7.30 13 марта оккупанты пришли домой к Прийме с обыском, после чего его забрали.
В обыске участвовало восемь человек, они забрали документы Приймы, все мобильные телефоны и требовали пароли к ним.
Это уже второе похищение чиновника в Мелитополе. 11 марта оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова и не отпускают его до сих пор.
Кроме того, по данным "РИА Мелитополь", предположительно 12 марта оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.
Как рассказали очевидцы, вооруженные люди на двух автомобилях вечером подъехали к дому по адресу прописки чиновника и пытались подорвать дверь в квартиру.
"Приходили они к Роману Романову – квартира у нас на третьем этаже, но он не живет в ней лет 10. Хотели взорвать дверь. Соседи сообщили, что там давно никого нет. Благо поверили. Потоптались – ушли", – рассказали соседи.
Кроме Федорова и Приймы, в Мелитополе оккупанты также похитили депутата Запорожского облсовета от "Европейской солидарности" Лейлу Ибрагимову и активистку Ольгу Гайсумову, напомнила в эфире "Громадського радіо" депутат Мелитопольского городского совета от "Европейской солидарности" Юлия Поликарпова. Она рассказала, что депутаты горсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь освободить всех похищенных украинцев, а к Кабмину – с просьбой запретить деятельность политической партии "Оппозиционный блок", потому что "она работает не на Украину, а на государство-агрессора".
"Несмотря на то, что Мелитополь временно оккупирован российскими войсками, он был, есть и всегда будет украинским. Мы в это верим. Тысячи людей ежедневно выходят на площади, несмотря на то, что город заполнен российскими оккупантами. Наши патриоты и патриотки выходят, чтобы заявлять всему миру, что Мелитополь – это Украина", – сказала Поликарпова.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
В МИД Украины заявили, что похищение мэра можно квалифицировать как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности по детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты.
Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. Президент заявил, что Федоров жив, но его пытают, чтобы тот на видео заявил о поддержке оккупантов, и призвал мировых лидеров помочь в освобождении мэра.
12 марта депутат Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться (ей уже сообщили о подозрении в госизмене). 13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов.