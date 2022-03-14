ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты похитили еще одного чиновника – главу райсовета Прийму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты забрали Прийму после обыска
Оккупанты забрали Прийму после обыска
Фото: Сергей Прийма / Facebook

В Мелитополе Запорожской области, который удерживают российские оккупанты, похитили главу районного совета Сергея Прийму, сообщило "РИА Мелитополь".

По его данным, в 7.30 13 марта оккупанты пришли домой к Прийме с обыском, после чего его забрали.

В обыске участвовало восемь человек, они забрали документы Приймы, все мобильные телефоны и требовали пароли к ним.

Это уже второе похищение чиновника в Мелитополе. 11 марта оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова и не отпускают его до сих пор.

Кроме того, по данным "РИА Мелитополь", предположительно 12 марта оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Как рассказали очевидцы, вооруженные люди на двух автомобилях вечером подъехали к дому по адресу прописки чиновника и пытались подорвать дверь в квартиру.

"Приходили они к Роману Романову – квартира у нас на третьем этаже, но он не живет в ней лет 10. Хотели взорвать дверь. Соседи сообщили, что там давно никого нет. Благо поверили. Потоптались  ушли", – рассказали соседи.

Кроме Федорова и Приймы, в Мелитополе оккупанты также похитили депутата Запорожского облсовета от "Европейской солидарности" Лейлу Ибрагимову и активистку Ольгу Гайсумову, напомнила в эфире "Громадського радіо" депутат Мелитопольского городского совета от "Европейской солидарности" Юлия Поликарпова. Она рассказала, что депутаты горсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь освободить всех похищенных украинцев, а к Кабмину – с просьбой запретить деятельность политической партии "Оппозиционный блок", потому что "она работает не на Украину, а на государство-агрессора".

"Несмотря на то, что Мелитополь временно оккупирован российскими войсками, он был, есть и всегда будет украинским. Мы в это верим. Тысячи людей ежедневно выходят на площади, несмотря на то, что город заполнен российскими оккупантами. Наши патриоты и патриотки выходят, чтобы заявлять всему миру, что Мелитополь – это Украина", – сказала Поликарпова.

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

В МИД Украины заявили, что похищение мэра можно квалифицировать как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны. Мэра "цинично обвинили в терроризме", хотя российские войска уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности по детским больницам и школам, подчеркнули украинские дипломаты.

Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. Президент заявил, что Федоров жив, но его пытают, чтобы тот на видео заявил о поддержке оккупантов, и призвал мировых лидеров помочь в освобождении мэра. 

12 марта депутат Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться (ей уже сообщили о подозрении в госизмене). 13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: оккупация, Мелитополь, Запорожская область, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14512)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14205)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (7470)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3388)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3172)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2361)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2049)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1698)
 
 
 
 