"Мелитополь – это Украина". Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение

Обращение было принято сегодня.
"Город Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля 2022 года. Ежедневно тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским!" – говорится в документе.
Горсовет подчеркнул, что оккупанты совершают репрессии среди гражданского населения Мелитополя.
"Среди белого дня были похищены мелитопольский городской голова Иван Федоров, депутат Запорожского облсовета Лейла Ибрагимова, местный проукраинский общественный деятель Ольга Гайсумова", – говорится в обращении.
Также оккупанты захватили склад с гуманитарной помощью в Мелитополе.
"Оккупационные войска РФ пытаются незаконно создать оккупационную администрацию Мелитополя. Для этого депутата Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока Галину Данильченко оккупанты объявили "и.о. мелитопольского городского головы". Самопровозглашенная так называемая исполняющая обязанности мелитопольского городского головы Галина Данильченко объявила, что полномочия органов местного самоуправления Мелитополя теперь переходят к "комитету народных избранников", – указано в документе.
Депутаты горсовета призвали НАТО ввести бесполетную зону над Украиной; президента Владимира Зеленского – принять меры для освобождения Федорова и других незаконно задержанных оккупантами жителей города; генпрокурора Ирину Венедиктову – открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) по факту попыток создания оккупационной администрации членами Оппозиционного блока.
"Мелитополь – это Украина. Слава Украине!" – заявили депутаты горсовета.
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В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
12 марта жители Мелитополя вышли на акцию протеста с требованием отпустить мэра. Во время митинга была захвачена местная активистка Ольга Гайсумова.
Президент Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. По его информации, Федорова пытают, чтобы он на видео заявил о поддержке оккупантов.
12 марта во временно оккупированном Мелитополе местный депутат горсовета Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться.