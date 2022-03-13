"Мелитополь – это Украина". Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение

Обращение было принято сегодня.

"Город Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля 2022 года. Ежедневно тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским!" – говорится в документе.

Горсовет подчеркнул, что оккупанты совершают репрессии среди гражданского населения Мелитополя.

"Среди белого дня были похищены мелитопольский городской голова Иван Федоров, депутат Запорожского облсовета Лейла Ибрагимова, местный проукраинский общественный деятель Ольга Гайсумова", – говорится в обращении.

Также оккупанты захватили склад с гуманитарной помощью в Мелитополе.

"Оккупационные войска РФ пытаются незаконно создать оккупационную администрацию Мелитополя. Для этого депутата Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока Галину Данильченко оккупанты объявили "и.о. мелитопольского городского головы". Самопровозглашенная так называемая исполняющая обязанности мелитопольского городского головы Галина Данильченко объявила, что полномочия органов местного самоуправления Мелитополя теперь переходят к "комитету народных избранников", – указано в документе.

Депутаты горсовета призвали НАТО ввести бесполетную зону над Украиной; президента Владимира Зеленского – принять меры для освобождения Федорова и других незаконно задержанных оккупантами жителей города; генпрокурора Ирину Венедиктову – открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) по факту попыток создания оккупационной администрации членами Оппозиционного блока.

"Мелитополь – это Украина. Слава Украине!" – заявили депутаты горсовета.

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