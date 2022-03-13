ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мелитополь – это Украина". Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жители Мелитополя выходят на проукраинские митинги
Жители Мелитополя выходят на проукраинские митинги
Фото: Прес-служба Мелітопольської Міської Ради в місті Мелітополь / Facebook

Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией. Документ опубликовал в Facebook замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 13 марта.

Обращение было принято сегодня.

"Город Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля 2022 года. Ежедневно тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским!" – говорится в документе.

Горсовет подчеркнул, что оккупанты совершают репрессии среди гражданского населения Мелитополя. 

"Среди белого дня были похищены мелитопольский городской голова Иван Федоров, депутат Запорожского облсовета Лейла Ибрагимова, местный проукраинский общественный деятель Ольга Гайсумова", – говорится в обращении.

Также оккупанты захватили склад с гуманитарной помощью в Мелитополе.

"Оккупационные войска РФ пытаются незаконно создать оккупационную администрацию Мелитополя. Для этого депутата Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока Галину Данильченко оккупанты объявили "и.о. мелитопольского городского головы". Самопровозглашенная так называемая исполняющая обязанности мелитопольского городского головы Галина Данильченко объявила, что полномочия органов местного самоуправления Мелитополя теперь переходят к "комитету народных избранников", – указано в документе.

Депутаты горсовета призвали НАТО ввести бесполетную зону над Украиной; президента Владимира Зеленского – принять меры для освобождения Федорова и других незаконно задержанных оккупантами жителей города; генпрокурора Ирину Венедиктову – открыть уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) по факту попыток создания оккупационной администрации членами Оппозиционного блока.

"Мелитополь – это Украина. Слава Украине!" – заявили депутаты горсовета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5105187109525032

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

12 марта жители Мелитополя вышли на акцию протеста с требованием отпустить мэра. Во время митинга была захвачена местная активистка Ольга Гайсумова.

Президент Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. По его информации, Федорова пытают, чтобы он на видео заявил о поддержке оккупантов.

12 марта во временно оккупированном Мелитополе местный депутат горсовета Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться.

Теги: Украина, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14434)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14077)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (6933)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3382)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3131)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2352)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2035)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1688)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS