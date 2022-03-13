Зеленский – коллаборантам: Вы подписываете себе приговор

12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики". После этого Херсонский областной совет на срочном заседании принял обращение о том, что Херсонская область – это часть унитарной, независимой Украины.
Зеленский подчеркнул, что оккупанты на территории Херсонской области "пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик".
"Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов. Ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР". Такую же мертворожденную, как "ДНР" и "ЛНР". Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки воле людей, которые ежедневно выходят протестовать и хотят Украину", – заявил президент.
Он выразил благодарность жителям временно оккупированных городов, которые выходят на акции протестов против оккупантов.
"Хочу сказать некоторым деятелям и деятелям, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать: если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор. Приговор – последовать за более чем 12 тыс. оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", – добавил Зеленский.
Президент не назвал имен таких деятелей, но в Мелитополе Запорожской области после похищения мэра Ивана Федорова местный депутат горсовета Галина Данильченко выступила в качестве "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться, "быть благоразумными", "не дестабилизировать ситуацию" и не участвовать в "экстремистских действиях", под которыми, видимо, имеются в виду протесты против оккупантов.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
12 марта жители Мелитополя вышли на акцию протеста с требованием отпустить мэра. Во время митинга была захвачена местная активистка Ольга Гайсумова.
Президент Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. По его информации, Федорова пытают, чтобы он на видео заявил о поддержке оккупантов.
3 марта Верховная Рада приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства и пропаганду агрессора.