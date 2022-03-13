Зеленский – коллаборантам: Вы подписываете себе приговор

Зеленский: Если кто-то вдруг соблазнился на предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор Фото: president.gov.ua

12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики". После этого Херсонский областной совет на срочном заседании принял обращение о том, что Херсонская область – это часть унитарной, независимой Украины.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты на территории Херсонской области "пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик".

"Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов. Ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР". Такую же мертворожденную, как "ДНР" и "ЛНР". Чтобы организовать какие-то "комитеты" против законной власти на нашей земле. И вопреки воле людей, которые ежедневно выходят протестовать и хотят Украину", – заявил президент.

Он выразил благодарность жителям временно оккупированных городов, которые выходят на акции протестов против оккупантов.

"Хочу сказать некоторым деятелям и деятелям, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать: если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор. Приговор – последовать за более чем 12 тыс. оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать", – добавил Зеленский.

Президент не назвал имен таких деятелей, но в Мелитополе Запорожской области после похищения мэра Ивана Федорова местный депутат горсовета Галина Данильченко выступила в качестве "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться, "быть благоразумными", "не дестабилизировать ситуацию" и не участвовать в "экстремистских действиях", под которыми, видимо, имеются в виду протесты против оккупантов.