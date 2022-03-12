В Херсонской области оккупанты готовят псевдореферендум о создании "ХНР" – местный депутат

Хлань: Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего Фото: Сергей Хлань

"В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР". Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли мы сотрудничать с ними", – написал Хлань.

По его словам, он категорически отказался от этого предложения.

Хлань обратился ко всем депутатам Херсонского областного совета.



"Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР". Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может", – написал он.

Депутат призвал коллег войти в историю Украины "не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения".

После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

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