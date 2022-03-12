В Херсонской области оккупанты готовят псевдореферендум о создании "ХНР" – местный депутат

"В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР". Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли мы сотрудничать с ними", – написал Хлань.
По его словам, он категорически отказался от этого предложения.
Хлань обратился ко всем депутатам Херсонского областного совета.
"Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР". Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может", – написал он.
Депутат призвал коллег войти в историю Украины "не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения".
После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В России вторжение российских войск называют "спецоперацией", употреблять слово "война" запрещается. При этом российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.