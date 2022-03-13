Литва станет следующей страной, которую захочет захватить Путин, если одержит победу в Украине – Данилов

Данилов: Российская Федерация не собирается останавливаться. У них есть следующая цель Фото: rnbo.gov.ua

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью CNN Turk 12 марта пояснял, что Европа и НАТО поддерживают Украину, но и "пытаются предотвратить большую войну". Он выразил опасение, что президент России Владимир Путин может "расширить свою военную деятельность" и атаковать страну НАТО.

Данилов считает, что этой страной может стать Литва.

"То, что мы понимаем, и то, что дает наша разведка: речь на сегодняшний день идет о Литве. Российская Федерация не собирается останавливаться. У них есть следующая цель – если у них будет победа, не дай бог, на нашей территории, то следующая страна, которую будет иметь желание захватить Путин, – это будет Литва", – заявил Данилов

Далее, по его словам, могут последовать страны Балтии и Польша.

"Все это будет зависеть от того, как НАТО будет себя вести. Сегодня поведение НАТО немного удивительно. Страны, которые входят в этот альянс, считают, что их обойдет эта судьба. На наших плечах сегодня держится безопасность не только Европы, но и стран НАТО, которые находятся на европейском континенте", – сказал секретарь СНБО.

"Мы это понимаем, мы просим, чтобы нам предоставляли помощь. Не имеете желания воевать? Мы готовы сами воевать. Дайте нам современное оружие, чтобы мы могли уничтожить врага. Это единственное, что мы на сегодня просим", – подытожил он.

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