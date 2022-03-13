Кадыровцы в Бородянке расстреляли раненых российских солдат вместо их эвакуации в Беларусь – СМИ

Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщила "Украинская правда".
"По полученной информации, 12 марта около 16.00 в захваченном оккупационными войсками России населенном пункте Бородянка Бучанского района Киевской области Украины кадыровцами расстреляно 12 раненых военнослужащих, подлежащих эвакуации на территорию Республики Беларусь", – сказано в сообщении, полученном "Украинской правдой".
По информации собеседников СМИ, расстреляны были военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады, это воинская часть №06705, которая дислоцируется в поселке Борзя Забайкальского края (100 км от границы России с Китаем и 80 км от границы с Монголией).
В рядах российской армии, вторгшейся на территорию Украины, есть так называемые заградительные отряды, которые не дают солдатам отступать, рассказывал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский 11 марта, его цитирует Общественное.
"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны", – сказал он.
По данным Вениславского, эти отряды сформированы из кадыровцев и стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации СМИ, раненых и убитых российских военнослужащих доставляют в города на юге Беларуси – в частности, в Мозыре из-за этого переполнены больница и морг.
"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 м², там их складируют некоторое время, они гниют, воняют – потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом. Сколько этих трупов, никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", – рассказывал источник журналистов, знакомый с сотрудниками морга в Мозыре.