Кадыровцы в Бородянке расстреляли раненых российских солдат вместо их эвакуации в Беларусь – СМИ

По данным СМИ, кадыровцы расстреляли своих же раненых в районе Бородянки Фото: ЕРА

Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщила "Украинская правда".

"По полученной информации, 12 марта около 16.00 в захваченном оккупационными войсками России населенном пункте Бородянка Бучанского района Киевской области Украины кадыровцами расстреляно 12 раненых военнослужащих, подлежащих эвакуации на территорию Республики Беларусь", – сказано в сообщении, полученном "Украинской правдой".

По информации собеседников СМИ, расстреляны были военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады, это воинская часть №06705, которая дислоцируется в поселке Борзя Забайкальского края (100 км от границы России с Китаем и 80 км от границы с Монголией).

В рядах российской армии, вторгшейся на территорию Украины, есть так называемые заградительные отряды, которые не дают солдатам отступать, рассказывал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский 11 марта, его цитирует Общественное.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны", – сказал он.

По данным Вениславского, эти отряды сформированы из кадыровцев и стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча).

Война России против Украины. Главное (обновляется)