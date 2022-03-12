В Харьковской области подбили российский истребитель из Stinger, он упал уже на территории РФ

"В Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger", – рассказал глава ОГА.

По его словам, истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ.

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Контекст:

Stinger – переносная ракета класса "земля – воздух" с инфракрасным наведением. Эти ракеты имеют длину 1,5 м и весят более 16 кг. При скорости 2400 км/час они могут применяться по целям в радиусе от 500 м до 5 км.