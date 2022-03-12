Минобороны Беларуси сообщило, что перебросит на границу с Украиной пять батальонных групп

Гулевич заверил, что войска, которые перемещают к границе, не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Но в минобороны Беларуси уже нарушили недавние обещания Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"В настоящее время пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – заявил Гулевич.

По его словам, в ближайшее время их намерены заменить также пятью батальонными тактическими группами. Подразделения, которые сейчас на границе, "будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности".

Он также заверил, что "перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", и подчеркнул, что белорусские вооруженные силы выполняют задачи по обеспечению военной безопасности страны только на своей территории.

В то же время еще в середине февраля в оборонном ведомстве Беларуси заверяли "в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь" и обещали, что "ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники" России не останется на территории Беларуси после окончания совместных учений 20 февраля. Ни одно из этих обещаний не было выполнено.