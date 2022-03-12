Минобороны Беларуси сообщило, что перебросит на границу с Украиной пять батальонных групп

"В настоящее время пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – заявил Гулевич.
По его словам, в ближайшее время их намерены заменить также пятью батальонными тактическими группами. Подразделения, которые сейчас на границе, "будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности".
Он также заверил, что "перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", и подчеркнул, что белорусские вооруженные силы выполняют задачи по обеспечению военной безопасности страны только на своей территории.
В то же время еще в середине февраля в оборонном ведомстве Беларуси заверяли "в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь" и обещали, что "ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники" России не останется на территории Беларуси после окончания совместных учений 20 февраля. Ни одно из этих обещаний не было выполнено.
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. По данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".
7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины.
11 марта РФ попыталась совершить провокацию: российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по территории Беларуси, сообщило командование ВС ВСУ. Инцидент, по данным командования, произошел в Копани, его целью было втянуть армию Беларуси в войну с Украиной.
В минобороны Беларуси эту информацию опровергли. Но жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашай Ніве", что видели самолеты и слышали взрывы, но не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее).
Если Лукашенко отдаст приказ белорусской армии вторгнуться в Украину для поддержки российских оккупантов, белорусская армия "на треть разбежится", считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусов переходить на сторону Украины.