Лукашенко и Путин договорились, что Россия поставит в Беларусь современную военную технику

"Договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники. В свою очередь, Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции", – отмечает пресс-служба Лукашенко.

Также Лукашенко и Путин достигли взаимовыгодных договоренностей в финансовой сфере.

"Как заявил президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны. В развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам", – говорится в сообщении.

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