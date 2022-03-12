Лукашенко и Путин договорились, что Россия поставит в Беларусь современную военную технику

"Договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники. В свою очередь, Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции", – отмечает пресс-служба Лукашенко.
Также Лукашенко и Путин достигли взаимовыгодных договоренностей в финансовой сфере.
"Как заявил президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны. В развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта в Москве Лукашенко провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
В этот же день РФ попыталась совершить провокацию: российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по населенному пункту Копани в Беларуси. Вооруженные силы Украины считает, что целью провокации было втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной.
Министерство обороны Беларуси заявило, что нанесения ударов российскими самолетами по белорусской территории на самом деле не было.
При этом жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашей Ніве", что инцидент на украинско-белорусской границе был, но взрывы были не в районе Копани, а возле населенного пункта Бухличи (4 км севернее). Очевидцы говорят, что "пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы". Местные жители насчитали три "очень сильных взрыва" и видели задымление.