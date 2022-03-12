"Трупы свозят даже не в холодильник, они гниют, воняют". СМИ узнали о работе морга в Беларуси, куда, вероятно, привозят тела погибших российских военнослужащих

Журналисты отметили, что после начала вторжения в украинских и белорусских независимых СМИ начали появляться сообщения о переполненных больницах и моргах на юге Беларуси. В частности, о том, что больница в Мозыре принимает раненных российских солдат, информировало "Радыё Свабода" 3 марта.

В морге, по данным источников проекта, мест не хватает.

"Сейчас больница под охраной милиции и КГБ для предотвращения утечки информации. Врачи ничего не говорят: взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлевать контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на машинах "скорой" и грузили в российские поезда. После того, как кто-то снял об этом видео и оно попало в интернет, грузили тела ночью, чтобы не привлекать внимание", – рассказал собеседник "Радыё Свабода".

Видео, где показано, как раненых и, возможно, убитых российских военных привозят в Мозырь, публиковали в сети.

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Собеседники "Русской службы ВВС" рассказали, что происходит в морге.

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 м², там их складируют некоторое время, они гниют, воняют – потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом. Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", – сказал источник журналистов, знакомый с сотрудниками морга.

По данным "Радыё Свабода", раненые российские военнослужащие доставлены как минимум в три госпиталя Гомеля, а также в госпитали населенных пунктов Брагин и Хойники (Гомельская область).



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