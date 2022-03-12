Данилов: Предупреждаю всех белорусов: лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200"

Данилов: Это опасная для нас ситуация в случае, если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому будем готовы Фото: rnbo.gov.ua

Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".

Он сказал, что днем была совершена атака на украинских военнослужащих на границе с Беларусью, но "так случилось, что снаряды залетели на территорию Беларуси".

"Это были самолеты РФ, которые сознательно или нет, но совершали такие действия. Мы сейчас держим ситуацию на контроле. Понимаем, что это опасная для нас ситуация в случае, если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому также будем готовы, и я предупреждаю всех белорусов: лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200", как отправляется сейчас большое количество российских солдат", – заявил Данилов.

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