Данилов: Предупреждаю всех белорусов: лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200"

Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".
Он сказал, что днем была совершена атака на украинских военнослужащих на границе с Беларусью, но "так случилось, что снаряды залетели на территорию Беларуси".
"Это были самолеты РФ, которые сознательно или нет, но совершали такие действия. Мы сейчас держим ситуацию на контроле. Понимаем, что это опасная для нас ситуация в случае, если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому также будем готовы, и я предупреждаю всех белорусов: лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200", как отправляется сейчас большое количество российских солдат", – заявил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта российские штурмовики залетели в воздушное пространство Украины в Ровенской области и открыли огонь по населенным пункта Копани, Бухличи и Верхий Теребежов Брестской области в Беларуси. Вооруженные силы Украины назвали происходящее провокацией с целью втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной.
Министерство обороны Беларуси заявило, что нанесения ударов российскими самолетами по белорусской территории, о чем сообщали украинские силовики, на самом деле не было.
Жители приграничных с Украиной районов Беларуси подтвердили "Нашей Ніве", что инцидент на украинско-белорусской границе был, и взрывы слышали возле населенного пункта Бухличи. Очевидцы говорят, что "пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы". Местные жители насчитали три "очень сильных взрыва" и видели задымление.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал белорусов переходить на сторону Украины.
Белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев, который сейчас находится в Украине, говорил 5 марта, что белорусские военные будут массово сдаваться в плен украинцам, если получат приказ наступать.