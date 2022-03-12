Россияне оккупировали около 70% Луганской области – глава ОГА

"На новых временно оккупированных россиянами территориях репрессируют и разгоняют мирные протесты выстрелами. Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду – Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас так идет линия обороны. Россияне обстреливают всю инфраструктуру: школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстановить, не согласовывают гуманитарные коридоры", – написал Гайдай.

По его словам, среди мирного населения – десятки погибших и раненых.

Есть проблема с доставкой гуманитарных грузов, но, по слова Гайдая, власти возят их всеми возможными путями: автотранспортом, микроавтобусами, фурами, железной дорогой. В городах Лисичанск и Северодонецк создаются дополнительные центры раздачи гуманитарной помощи.

"На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение. Распространяется русская пропаганда и фейки", – написал Гайдай.

Он призвал не бояться оккупантов, не верить их пропаганде, беречь свою жизнь и веру в Украину.

В городе Сватово Луганской области 10 неизвестных, выполняя роль местных жителей, записали видео в поддержку режима президента РФ Владимира Путина, сообщила 10 марта Луганская ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)