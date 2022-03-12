В Запорожской области российский танк переехал машину, погибли двое взрослых и ребенок – полиция

"6 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль "Таврия". Транспортное средство с гражданскими лицами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине", – сообщила полиция.

Личности погибших устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Поліція Запоріжжя / YouTube