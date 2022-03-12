Власти РФ разрешили своей армии мародерствовать в Украине – ГУР Минобороны

В разведке пояснили, что после неудачной попытки быстрого наступления оккупанты из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций не могут обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

Отмечается, что теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением.

"При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" до следующих распоряжений. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки", – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что мародерство сопровождается многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения – убийствами, пытками, изнасилованиями, в том числе несовершеннолетних.

"Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством", – подчеркнули в ГУР.

27 февраля журналист Андрей Цаплиенко показал запись с камер наблюдения, как россияне грабят продуктовый магазин в Тростянце Сумской области.

7 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Telegram один из перехваченных разговоров российского солдата с его женой, в котором тот хвастается мародерством в коттеджном поселке Верховной Рады. Военный рассказывает, что теперь у них есть две норковые шубы, полушубок из песца, дорогой станок, две музыкальные колонки Yamaha, сварочный аппарат и мясорубка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)