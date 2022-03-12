"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит российский танк, как пленный орк говорит, что он на учениях, и как бьются в истерике российские блогеры. О последних мы ведем канал "Боже, яке кончене!". Присоединяйтесь. И загляните в комментарии, там особенно весело", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генпрокуратура РФ после того, как Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах писать посты с призывами к насилию в отношении российских солдат и смерти президента России Владимира Путина или называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, потребовала заблокировать в России Instagram.