"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram

Дурнев: Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит российский танк, как пленный орк говорит, что он на учениях, и как бьются в истерике российские блогеры Фото: Алексей Дурнев / Facebook

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит российский танк, как пленный орк говорит, что он на учениях, и как бьются в истерике российские блогеры. О последних мы ведем канал "Боже, яке кончене!". Присоединяйтесь. И загляните в комментарии, там особенно весело", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)